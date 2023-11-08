Ali Koç'tan Etik Kurulu'na yanıt

Ali Koç'un Etik Kuruluna gönderdiği cevap yazısı, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Etik Kurulunun, "Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsü, dönemin MHK Başkanı Lale Orta tarafından size gönderildi mi?" sorusunu, "Yazınıza hitaben, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakadaki bir pozisyonun VAR görüntüsünün, dönemin MHK Başkanı Sayın Lale Orta tarafından şahsıma doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir suretle gönderilmediğini kurulunuzun bilgisine sunarım." şeklinde cevapladı.

Koç, yazısında 17 Ekim'de ortaya atılan VAR görüntülerinin kendisine iletildiği iddialarının ardından TFF Yönetim Kuruluna bu iddiaların detaylı şekilde araştırılması ve gereken adımların atılmasını talep ettiklerini ancak henüz bir yanıt alamadıklarını açıkladı.

Başkan Koç, kurulun "Yukarıdaki soru haricinde söylemek istediğiniz başkaca bir husus var mıdır?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gelinen noktada, oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal problemlerinin temeli olup TFF Etik Kurulu, Türk futbolunun yapısal probleminin çözülebilmesi adına kritik bir pozisyona ve büyük bir sorumluluğa sahiptir. Dolayısıyla, bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Bu doğrultuda, yukarıda da belirttiğim üzere, huzurdaki beyanlarıma esas teşkil eden soruşturmanın geniş biçimde ele alınmasını ve iddia sahibi ile benim de dahil olduğum iddiaların muhataplarının tamamının sözlü beyanlarının alınmasını talep ederim."