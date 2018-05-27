Ali Koç'tan Kocaman ve Alex açıklaması!

Fenerbahçe'de tarihi seçim yaklaşıyor... Başkan adayı Ali Koç, CNN Türk'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor. Kulüplerin üzerindeki mali baskı nasıl azalır? Seçilmesi halinde kulüpte hangi alanlarda değişim yaşanacak? Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi, transfer planları ve diğer spor branşları… İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Bu süreçte bana destek olan aileme çok teşekkür ediyorum. Ben tutkumun peşinden koşarım. Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisine karşılık verememek beni çok üzüyordu. Küçüklüğümden beri hayalimde vardı Fenerbahçe'ye başkan olmak. Rahmi Koç çok demokrat bir insan. Geçen sene 2 Nisan, ben 50. yaşıma bastım. Bu konuşmada bana böyle bir şey olamayacağını ifade etti. Ben kendisiyle konuştum, bu yoldan geri dönüş olmadığını söyledim. Sağ olsunlar sonuna kadar arkamda durdular. 7 gün kaldı, bakalım 7 gün sonunda ne olacak? En büyük itiraz küçük oğlumdan geliyor. Başkan olma kararını aldıktan sonra bütün ailem çok destek oldu. Sonuç ne olursa olsun yola çıktık Allah utandırmasın diye bekliyoruz bakalım neler olacak.

BU BÜYÜK BİR GURUR

Gittiğim yerlere diğer takım taraftarları da bana destek oluyor, bu büyük bir gurur. Ben başka bir camiaya hiç saygısızlık yapmadım. Bir felsefem var; kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Fenerbahçe çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Ben de bu yüzden başkan olmak istedim. Zihniyet, yatırım bir çok şeyde Türk futbolu olarak çok geride kaldı. Bunun için de aday oldum. Fark yaratabileceğimi düşünüyorum. Türk futbolunu etkileyebileceğimi düşünüyorum. 10-15 yılda nefret ortamı var. Kulüpler arasındaki şiddet ortamı sona ermeli. Geçen gün okuldan gelen kızım 'Baba biz Galatasaray'dan nefret mi ediyoruz?' diye sordu. Biz küçükken böyle bir şey yoktu. Saha içinde kora kor bir rekabet, saha dışında da yapıcı bir rekabet olmalı. Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek için kulüpler ve federasyon olarak ortak bir çalışma içinde olmalıyız.Çok yer ziyaret ettik, kulüpleri ziyaret ettik. Türk futbolu çağın çok gerisinde kaldı. Baktığınız zaman sonuçları da ortada. Ben bir fark yaratabileceğimi düşündüm.

PASSOLİG'E GEREK YOK

Ben Passolig tarafında değilim. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Dünyada sadece İtalya'da vardı; o da kalktı. Bana göre gerek yok. Zararı yok ama desteklemiyorum.

FENERBAHÇE İYİ YÖNETİLMİYOR

Fenerbahçe iyi yönetilmiyor. Günü birlik düşünülüyor. Çok daha akılcı, rasyonel yönetilmeli kulüpler. Sadece biz değil diğer kulüpler de. Günü kurtarma yaklaşımıyla yönetilmemeli. 6 ay var 'şampiyon olmazsanız yenilemem' diyorsunuz olmayınca da yenilemiyorsunuz. Bu böyle olmaz. Fenerbahçe'nin borcunun tam olarak ne kadar olduğunu anlamak mümkün değil. Bu tespit edilemiyor. Geçen seneki raporda borç miktarında 'Batak' yazıyordu. Kulübe gelen gelirler kulübün kasasına girmiyor ki... Direkt olarak temlik, hisseler rehinli. Fenerbahçe'nin mali geleceği ipotek altına almış. Bence Fenerbahçe finansal açıdan iyi yönetilmiyor. Ben bu işi tek başıma hallederim demiyorum. Bu sorunları çözebilecek akla, mantığa ve vizyona sahip olduğumu söylüyorum. Tek başına yapamam. Yönetime gelirsek her şeyi baştan kuracağız.

KARŞILIK BEKLEMEDEN F.BAHÇE'YE VERECEĞİM BİR MEBLAĞ VAR

Fenerbahçe'nin gelirleri azalıyor. Giderleri artıyor. Bunu tam tersine çevirmemiz gerekiyor.Gelirleri arttırma kısmında ben ve arkadaşlarımın direk etkili olacağı alanlar var. 3 Temmuz'daki kurduğumuz bağlar incelmiş durumda. 3 Temmuz'daki dayanışmamız dünyaya örnek oldu. Taraftarın maça gelmemesini sadece ekonomiye bağlarsanız olmaz. Benim Ali Koç olarak, karşılık beklemeden Fenerbahçe Spor Kulübü'ne vereceğim bir meblağ var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sponsorluk yapılabilecek tüm alanlarının maksimum seviyeye getirileceğinin taahhüdünü verebilirim. Şirketlerim kulübe her alanda sponsor olacak. Gelirlerimiz artacak. Kulüp bir sermaye grubunun altına girmeyecek. UEFA ile görüşerek sorunları aşacağız.

HABERİMİZ BİLE YAPILMIYOR

Ben ne diyorum, çıkalım bir televizyona, canlı yayına. Bunu her yerde söylüyorum. Her konuda yanıt geliyor. Ama defterleri açalım ve televizyona çıkalım konusunda yanıt gelmiyor. Hiçbir tesisimizi kullanamıyoruz. FB TV, radyo, internette beni göremiyorsunuz. Haberimiz bile yapılmıyor. Üye bilgilerine ulaşmamız sıkıntılı. Üye olabilecek insanlar üye olamadı. Bir arkadaşınıza hediye olması için bile kulübe üye yapabilirsiniz. Fakat Fenerbahçeli olmayan kişiler kulübe üye yapıldı. Yanlış biliyor, yanlış söylüyor olabilirim ama asla terbiyesizlik, saygısızlık yok. Aziz Yıldırım ve mevcut yönetim bizden bilgi saklıyor. Biz seçildiğimizde adaleti sağlayacağız. Ali Bey bizim projelerimizi çalıyor' diyorlar. Akademidir, pilot takımdır bunlar zaten bizim projelerimizdi. Aziz Yıldırım icraatın başındaydı neden yapmadı? 25 yıldır neredeydiniz. Bana karalama kampanyaları yapıldı. Bizim ülkemizde cevap vermeyince üstünüze yapışıyor. Sadece bana değil ailemin de üzerine geliniyor. Seçilirsek büyük lütuf, onur. Seçilmezsek de desteğimizi yine sürdürürüz.

BAŞKANIMIZ BENİ KORUMALIYDI

Ben FETÖ konusuna girmeyi hiç istemiyordum ancak Bodrum'da girmek zorunda kaldım. 101 gerçek kişi BİMER'e benim hakkımda FETÖ'cü olduğum yönünde, 3 Temmuz 2011'i benim yönettiğimi yazmış. Deli saçması diye hiç üzerinde durmadım. Sonra bazı insanlar bana geldi başkanımızın kapalı kapılar ardında bu yönde konuşmalar yaptığını söyledi ben de bunu ciddiye almaya başladım. Başkanımız çıkıp 'Ali bizim Ali'mizdir! 3 Temmuz'da Ali dik durdu' diyip beni korumalıydı, yapmadı. Ben size kırgınım. Beni ve ailemi terör örgütü mensubu olarak gösterip itham edemezsiniz. Türkiye'de insanlara para verirsin gizli tanık olur. Bu ülkede Sayın Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bile teröristin gizli tanık edilmesiyle cezaevine kondu.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİM RANDEVU VERİLMEDİ HENÜZ

Siyasete girmek gibi bir niyetim yok. Allah korusun. Ama bu da başkanımız tarafından pompalanıyor. Benim siyasetle bir işim olmaz. Hiçbir düzeyde... Ancak başkanımızın yaydığı bir olay var, benim niyetim Fenerbahçe değilmiş, siyasete girmekmiş. Bundan medet ummak, bir Fenerbahçe Başkanı bu seviyeye gelmemeli. Bunun altyapısını da şöyle yapıyorlar. 'Biz 2015'te onu yönetim kuruluna alalım dedik kabul etmedi gitti 3 gün sonra aday oldu' diyorlar. Aziz Yıldırım sürekli hakkımda söylenti çıkarıyor. Başkanla 2014 yılında sorun yaşadık. 2015 seçimlerinde yapılan baskı bugünleri getirdi. Aziz Yıldırım ne amaçlıyor anlamıyorum. Ben başkana bir kez daha sesleniyorum. Çıkalım televizyona açıklayalım. İkimizden biri yalan söylüyor. Çıksın ortaya. Cumhurbaşkanımızı mı etkilemeye çalışıyorlar ben anlamıyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedim. Randevu verilmedi henüz

KOCAMAN İLE DEVAM ETMEK İSTERDİM

3 Temmuz'da neler yaşadığımızı bir biz bir Allah bilir. Aynı şeyler yine yaşansın yine aynı refleksi gösteririz. Başkanımızın saç teline bile zarar verdirmeyiz. Aykut Kocaman benim için bir hocadan fazlasıdır. Aykut Kocaman ile devam etmek isterdim. İstikrardan yanayım. Ancak taraftarın beklentisi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Devam edip etmemekle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim.

O NE KADAR İSTERSE DEVAM EDERİM

Soyunma odasına inip işlere karışmam karşıyım. Hayalim Fenerbahçe'yi kenetlemek. Obradovic için ise 'Allah'a şükürler olsun' kendisi bizde. O ne kadar isterse devam ederim. Yarının Pogba'sı, Alex'i olacak isimleri Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyorum. Altyapılardan oyuncular çıkarmak isterim. Alex son dönemlerinde hatalar yapmıştır fakat Alex'e yapılanlar kabul edilemez.