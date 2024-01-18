Ali Koç'tan Süper Kupa'nın oynanacağı yer için öneri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanacağı yere dair AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'a öneride bulundu. Kurum, Ali Koç'un tavsiyesine "Takipçisi ve destekçisi olacağız" cevabını verdi.

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18/01/2024

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Ali Koç'tan Süper Kupa'nın oynanacağı yer için öneri

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kurum'un ziyareti sırasında Süper Kupa'nın oynanacağı yer için tavsiyede bulundu.

Ali Koç, Kurum'a "İktidar mensubu bir siyasetçi olarak sizden ricamız, Süper Kupa'nın deprem bölgesinde oynanmasını öneri olarak sunmak istiyoruz. Bence çok faydalı olur." dedi.

Kurum'un Ali Koç'a cevabı ise "Takipçisi ve destekçisi olacağız. Hassasiyetinden dolayı da Ali Koç başkanıma çok teşekkür ediyorum" oldu.

Öte yandan Ali Koç deprem felaketinin birinci yıl dönümü için geliri depremzedelere bağışlanmak üzere İstanbul'daki büyük takımların veteranları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyunculardan oluşan bir turnuva düzenlenmesini planladıklarını bildirdi.

"Oradaki vatandaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. TFF ile de konuştuk biraz önce. El birliğiyle, güç birliğiyle umarım bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız öyle başarılı olur ki geleneksel olur. Şimdiden bunun için çalışmaya başlıyoruz."

18/01/2024 09:18
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TAGS: Ali Koç, Süper Kupa
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