Ali Koç'tan TFF'ye tepki: 'Gerekirse kulüpler ilk hafta sahaya çıkmamalı...'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla yaptığı buluşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin ekonomik durumu hakkın da konuşan Ali Koç, TFF'nin kulüplere sormadan verdiği kararları da eleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Bankalar Birliği'ne teşekkür ediyorum yapılandırma için. Kulüpler borçlarını ödeyemezse sadece futbol değil, amatör branşlar da büyük zarar görür. Bankalar Birliği'nin kurallarından birinde gelirleri diğer branşlara kullanamıyorsunuz. Buna kulüplerin karar vermesi lazım. Futbolda başarısız olduk belki ama diğer branşlarda final oynadık, şampiyon olduk. Bu branşlara bu yıl 28-30 milyon Euro ayırdık. Bu kaynağı artık veremeyecek durumdayız. Biz bu branşlarda devlet bankalarıyla, devlet kurumlarıyla mücadele ediyoruz. Devletin takımları en kötü durumda görev zararı yazıp geçebiliyorlar. Biz bu mücadeleyi sağlıklı şekilde veremeyiz. Üç büyük kulübün mü Avrupa'daki başarısı ses getirir yoksa devlet kurumlarının veya özel kurumların mı? Borçlar nasıl ödenecek? Bunun 3 tane yolu var. Gelirler artacak, masraflar düşecek. Gelirler nasıl artar? Sportif başarıyla. Sportif başarı olursa kombine, sponsor, tanınırlık geliyor. Dijital gelir beklentilerimiz çok yüksek. Youtube kanalımız 2 milyon aboneye geldi. Kripto piyasasına geleceğiz. Bunlardan 100-150 milyon gelir hedefimiz var. Bir diğer konu elimizde değerli gayrimenkullerin olması. Devletimizin de katkısıyla bunda önemli işler yapabiliriz. Gayrimenkul gelişim zamanını kaçırdık gibi. Kenan Evren Lisesi arsası 10 yıl önce bizim olsaydı çok farklı olabilirdi. Bir diğer gelir kanalı da bahis ve yayın.

"FİNANSAL FAIR-PLAY'DE TERSE GİDEN TEK ÜLKE BİZİZ"

Kulüplerin ekonomik olarak disipline edilmesi lazım. Tercihen ya da mecburen bu disiplinin sağlanması lazım. Biz doğru yoldayız ama bir gecede olacak iş değil. Biz yapamadık, UEFA FFP bunu yapamadı. FFP'de yanlış yöne giden tek ülke biziz. Çoğu ülke geminin yönünü doğru yöne çevirmiş. Dernek ve AŞ olayını anlamıyorlar. Kulübün sahibi yok. Bunu anlamakta zorlanıyorlar. Türkiye futbolundaki finansal sıkıntıyı sahiplik modelinin olmamasına bağlıyorlar.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bu yılki toplam gideri 646 milyon TL. Maaşlar 502 milyon TL. Maaşların önümüzdeki sezon %20 inmesi lazım. Bunun içinde garanti ücretler, maç ücretleri, fesih bedelleri, galibiyet primleri vs. Buna Euro olarak bakarsak 88.4 milyon Euro olan futbolcu ve teknik kadro maliyetini 55.8 milyon Euro'ya indirmişiz. TL bazında %27 çıksak da Euro bazında %27 düşmüşüz. Bizden beklenen, Euro bazında 40-45 milyon Eurolara bir şekilde inmemiz. Bu hem kolay, hem zor. 40-45 ile Türk takımları Avrupa'da mücadele edebilir mi? Bütün yapısal değişiklikleri yaparsanız edebilir. Portekiz ve Hollanda kulüpleri gibi devamlı oyuncu ihraç ederseniz olabilir. Bir sürü Eljif Elmas, Muriqi yapmamız lazım. Bunun için de kafaların değişmesi lazım. TFF ile mutabık kaldık, devam edecekti, sonradan kademeli olarak inecekti. Pandemi döneminde zaten oyuncu satmak zor. Federasyon size bu işi zorlaştırıyor. Fenerbahçe, Göztepe'den sonra en az yabancı oynatan takım. 5,5 ortalama yabancı oynatmışız. En yüksek Hatay. Tamam yerli oynatalım, altyapıdan oyuncu yetiştirelim ama bu sınırı indirmekle olmuyor. Tesis önemli. Biz altyapıya hoca bulamıyoruz. Öyle bir havuz yok ülkede.

"PELKAS VE SZALAI GİBİ GENÇLERE YATIRIM YAPMALIYIZ"

Yabancı kriterinde sayıya bakmak çok yanlış. 30 yaş üstü yabancı transfer edemezsin diyelim. Kalitesine sınırlama getirelim. En yaşlı yabancıların transfer olduğu ülke biziz. Biz yönetime geldiğimizde Avrupa'nın en yaşlı 3. takımıydık. Katar'dan önceki son durak. Bonservis vermeyip yüksek ücret vereyim düşüncesi vardı. Pelkas gibi, Szalai gibi modellere dönmemiz lazım. Bunun için de hem içeriden hem de dışarıdan bu oyuncuları bulmamız lazım. Ama ülkemizde yönetim dönemleri kısa olduğu için buna dönmekte zorlanıyoruz.

"HİÇBİR FUTBOLCUYA EV VERMİYORUZ"

Biz kontrat yapılarını değiştirdik. Artık uçak bileti vermiyoruz. Tek tük sponsor arabası hariç araba vermiyoruz. Ev kesinlikle vermiyoruz. Maç başı ücreti galibiyete göre veriyoruz. Bunlar da maliyetleri düşürmeye fayda sağladı. Dünyanın parasını veriyoruz adam oynasın diye, bir de maça çıkınca para veriyoruz. Bir de oyuncu büyük maçtan önce prim bekliyor. Gelir tarafına odaklandık ama tasarruf tarafında herkesten çok işler yaptık. Diğer iki kulübe göre maliyetlerimiz daha yüksek.

"TFF, BİZİM PATRONUMUZ OLMADIĞINI ANLAMALI. BELKİ DE İLK HAFTA MAÇLARINA ÇIKMAYIZ"

TFF kime çalıştığını, kimin çıkarları için çalıştığını anlamalı. Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı. İsteklerimizi gözardı etmemeliler. Bizim patronumuz olmadığını, bizim çıkarlarımız için bu sektörü yönettiğini anlamalı. Burada bütün riski biz alıyoruz. UEFA'dan ceza yiyen biziz, oyuncular bizim, statlar bizim, maçlar bizim. TFF kendi çıkarlarına göre karar alıyor. Bu yanlış. Yayıncı kuruluşun keyfi indirim talepleri geliyor sürekli. TFF bizim çağrılarımıza kulak vermeli. Federasyonun da kulüplerin yanında olması lazım.

YAYINCI KURULUŞ KONUSU

Yayıncı kuruluşa korsan yayın konusunda hak vermemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti, korsan yayına izin vermemeli. Bunu beIN kendi başına yapamaz. Devletimiz buna engel olmalı. İnternet ve operatörler bunu engelleyebilir ama diğer taraftan bizden istedikleri indirimler ciddi anlamda dalga geçer cinsten. Yayıncı kuruluş şu anda 2,6 milyar olan rakamı 2 milyara indirmeye çalışıyor. Sözleşmede son sezona giriyoruz, en geç Aralık ayında ihale yapılacak. İhale komisyonumuz var. Federasyonu da devreye sokacağız. Süper Lig AŞ olsaydı bunların hepsini biz yapardık. Şimdi federasyon da dahil oluyor. Onlar da anladı artık durumun ciddiyetini. Yayın ihalesinin 500 milyon doların altına ineceğini tahmin ediyorum. 350-400 olmalı. Türkiye'de de yurt dışında da gruplar olabilir. Paylaşım modelleri de kullanılabilir yeni dönemde. Süper Lig AŞ olmazsa olmaz. Biz müzakere etseydik teminat mektubunu bugün paraya çevirirdik. TFF niye çevirmiyor? Çünkü Katar hükümetinin garantisi var. Paraya çevirmek iki yıl sürer diyor hukukçular. Teminatın olmaması da ilginç. Yayıncı kuruluş kendi çıkarları doğrultusunda çok iyi satranç oynuyor. Hukuksuz bir iş yapmıyor. Onlara bir şey demiyorum.

"AMATÖR BRANŞLARLA İLGİLİ KARARI GENEL KURUL VERMELİ"

Stadımızın ismi değişti, 2015'te 10 yıllık, 9 milyon TL'den satıldı. 90 milyon TL'lik çeki kırdırıp harcadılar. Şu anda oradan gelirimiz yok yani. Gelir gibi gözüken bu şekilde konuları da gelir olarak göremiyoruz. Amatör camialarla ilgili kararı biz veremeyiz, genel kurul verecek. Sadece futbola odaklanalım diyecekler. Şu anda olimpiyatlara rekor sayıda sporcu veriyoruz. Şu anda 16. Hedefimiz 22 sporcu. O karar verilirse üç büyük kulüp olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyecek. Erkek basketbolda 31 milyondan 19'a indirdik. Daha da indiremeyiz. Böyle bir salonunuz, Euroleague lisansınız varsa bu yatırıma devam etmek zorundasınız. Genel kurulumuz buna karar vermeli.

Fenerium'u halka açmayız. O konunun yükümlülükleri çok büyük. 15 yıl geriye sarsanız kulübün de halka açılmasını yapmazdım ben. Yükümlülükleri çok fazla. 25-20 milyon Euro için yapılmaz. Kenan Evren Lisesi arsasını kulübe kazandıran başkanımız Aziz Yıldırım'a ve ekibine teşekkür ederim bir kez daha. Orası için projelerimiz var ama nasıl olur, ne zamana olur bilemiyoruz. 50 milyon TL gayrimenkul borcumuz var. Geri kalan gayrimenkullerimiz var ama diğer iki kulüp kadar fazla değil. Kenan Evren ve salonun yanındaki araziyi devletin de omuz vereceği bir şekilde imar izinleriyle yapabiliriz.

KENDİNİZİ BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ?

Sınıfta kaldım diyemeyiz ama başarılı olamadım. Ekonomik açıdan da elimizden gelenin en iyisini yaptık. İyi bir karne veririm bu konuda kendimize. Sportif olarak 10 üzerinden 6, ekonomik olarak da 8 veririm.

TÜRK FUTBOLU İÇİN ALİ KOÇ'UN ÇÖZÜMÜ NE OLUR?

TFF veya futbolu yöneten sizsiniz, ne yaparsınız diyorsunuz. Futbol için bir sürü yapısal düzenleme gerekli. Tesis yok. Mahallelerde insanların top oynayacağı imkanlar yok. Konuyu en tabana indirmemiz gerekir. 4 milyonluk Hırvatistan bu kadar başarılı olabiliyorsa bizim de doğru modelleri örnek almamız lazım. Transfer modelini değiştirmemiz lazım. Son durak olmamamız lazım. Nitelik kuralı koyarım. Denetimi arttırırım ciddi anlamda. TFF'yi çok daha liyakatı yüksek insanları koyarım. Ücret tavanları getiririm Amerika'daki gibi. Yapmak zor ama geçici bir dönem yapılabilir. Harcama limiti var ama oyuncu bazında da bir sınır getiririm. Devlet yönetiminde de bir 'master' plan oluştururum. O kadar çok düşüncemiz var ki... Ama bunları gerçeğe dönüştürmek için 20-25 yıl gerekir. Şu anda 10 yıllık bir plan yapmamız lazım. Averaj takımı olan İzlanda herkesin korktuğu bir takım oldu. Genlerine kadar işlediler sporun her dalını. Belediyelerin takım sporlarında olmamaları lazım. Bireysel sporcuya yönelmeliler.

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09/06/2021 17:46