Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması

Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, ''Yabancı orta hakem konusunu TFF'ye bir kez daha ileteceğiz.'' dedi.

Başkan Ali Koç, ''Korsan yayının önüne geçilmesi lazım. Yayını yapanların çoğu yurtdışında, bu yüzden ceza verilmesi zorlaşıyor. Artık yayını kullananlara da ceza gelmesi gerekiyor." dedi.

Yabancı hakem açıklaması

''Son 10 yılda hakemlerden en çok canı yanan kulübün başkanı olarak söylüyorum bu kronikleşmiş bir problem. Yapay zeka eskiden üç hakem öneriyordu ve biri seçiliyordu. Dünya Kupası'ndan sonra tek hakem önerilen sisteme geçiliyor. Yabancı orta hakem konusunu TFF'ye bir kez daha ileteceğiz. Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın uyguladığı sistem, bize en uygunu olarak gözüküyor. Özellikle önemli maçlarda yabancı hakem kullanıyorlar. Kulüpler Birliği olarak bizim düşüncemiz şöyle; şu an 22-23 hakemimiz var. 29 hakeme ihtiyacımız var. 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. TFF ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor, bu da pozitif bir girişim.''

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24/11/2022 18:31