Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Tatar’a güven mektubunu sundu
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sundu.
YAYIN TARİHİ:
14/03/2025
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Cumhurbaşkanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Başçeri, Cumhurbaşkanlığında hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileriyle de selamlaştı.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Başçeri, Cumhurbaşkanlığında hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileriyle de selamlaştı.
Tatar’ın Başçeri’yi kabulde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.
YAYIN TARİHİ: