Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından  2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” veriliyor.

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10/05/2021

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Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı

Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğinden yapılan yazılı açılamaya göre, 2020-2021 yılları için Özker Yaşın ve Nazif Süleyman Ebeoğlu Vefa Ödülü; İsmail Bozkurt ve Kâmil Özay Onur Ödülü; Bülent Fevzioğlu ve Prof.Dr.Oğuz Karakartal Araştırma Ödülü; Bülent Dizdarlı ve Zeki Erkut Roman Ödülü; Havva Tekin Çocuk Yazını Ödülü; Demet Mannaş Kervan Polisiye Roman Teşvik Ödülü; Kemal Caymaz Fantastik Roman Teşvik Ödülü aldı. 
Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden olan, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenen ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından  2016 yılından itibaren “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” veriliyor.
Geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle verilemeyen 2020 ödülleri, bu yılki ödüllerle birlikte pandemi koşulları ve kuralları göz önünde bulundurularak, ileriki günlerde açıklanacak tarih-yer ve saatte, ödül sahiplerine takdim edilecek. Ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği-Girne Belediyesi arasında varılan mutabakat sonucunda genç kuşak yazarlara “Girne Belediyesi Teşvik Ödülü” de verilecek. 

10/05/2021 10:53
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TAGS: Ali Nesim, Edebiyat Ödülleri, haberkıbrıs,
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