Ali Nesim Edebiyat Ödülleri Yarın Düzenlenecek Gecede Takdim Edilecek

Ali Nesim Edebiyat Ödülleri yarın 19.00’da Hidden Garden’da düzenlenecek gecede takdim edilecek.

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre geçen yıl pandemi nedeniyle verilemeyen 2020 ödülleri bu yılki ödüllerle birlikte pandemi koşulları ve kuralları göz önünde bulundurularak sahiplerine verilecek.

Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden, uzun yıllar Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği'nin Başkanlığını üstlenmiş ve 9 Mayıs 2014 tarihinde vefat eden Ali Nesim’in düşüncelerini, eserlerini ve Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından 2016 yılından itibaren dağıtılan “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” kapsamında 2020 ve 2021 yılları itibarıyla ödül alanlar şöyle:

“Özker Yaşın, Vefa Ödülü; Nazif Süleyman Ebeoğlu, Vefa Ödülü; İsmail Bozkurt, Onur Ödülü; Kâmil Özay, Onur Ödülü; Bülent Fevzioğlu, Araştırma Ödülü; Prof.Dr.Oğuz Karakartal, Araştırma Ödülü; Bülent Dizdarlı, Roman Ödülü; Zeki Erkut, Roman Ödülü; Havva Tekin, Çocuk Yazını Ödülü; Demet Mannaş Kervan, Polisiye Roman Teşvik Ödülü; Kemal Caymaz, Fantastik Roman Teşvik Ödülü”

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21/06/2021 15:54