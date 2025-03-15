Ali Oraloğlu istifa etti

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15/03/2025

Ali Oraloğlu istifa etti

Değirmenlik Kulübü'nde bu akşam gerçekleştirilen genel kuruldan sonra teknik direktör Ali Oraloğlu istifa etti. Ligin 4.haftasında göreve gelen ve liderliği yakalayan Değirmenlik’in sportif faaliyetlerinin Futbol Federasyonu tarafından askıya alınması ile karşılaşmaları erteleniyor.

Hakan Törehan'ın Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından başkanlığının iptali ile olağanüstü genel kurula giden Değirmenlik’te yeni başkanın Ahmet Ercüment olması, özüne dönüleceğini açıklamasının ardından teknik direktör Ali Oraloğlu istifa ettiğini açıkladı.

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