Ali Özmen Safa onay istiyor
24/08/2021
Süper Lig ekiplerinden Yenicami’de Ali Vehid’in istifası sonrasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’a tek aday olan iş adamı Ali Özmen Safa ile gidiliyor.
Siyah beyazlı camiada olağanüstü genel kurul bugün kulüp lokalinde gerçekleştirilecek. Genel kurulda üyelerin onayını isteyecek Ali Özmen Safa’nın yönetim listesinde; Alihan Pehlivan, Ercan İbrahimoğlu, Ömer Mertbulut, Şenol Karayel, Bolkan Bardak, Çağkan Kabataş, Ulus Nasıroğlu, Ali Kemal Piyale, Erkan Arıklı, Hassan Vahib, Derviş Sönmez ve İsmail Eker yer alıyor.