Ali Pilli de temaslı

Başhekim Adil Özyılkan’ın Covid 19 testinin pozitif çıktığı haberinin ardından gözler Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye çevrildi.

Hastane için çalışan bir derneğin PCR cihaz bağışında Adil Özyılkan ile bakan Pilli yaklaşık bir saat aynı ortamda kalmıştı.

Bakan Ali Pilli, tüm bakanlık ekibini izole olması için eve gönderirken, kendisi çalışmalara devam ediyor. Bakan Pilli bugün de Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Pilli’nin dün PCR testi yaptığı ve negatif olduğu öğrenilirken, en az yedi gün izole olması gerektiği noktada hassas davranmadığı ifade ediliyor.

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13/12/2020 21:25