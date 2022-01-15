ads

Ali Pilli: Dr. Fazıl Küçük toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıdır

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamı olduğunu vurguladı.

ads ads ads ads ads
15/01/2022

ads
ads
ads
Ali Pilli: Dr. Fazıl Küçük toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıdır

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pilli, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamı olduğunu vurguladı.

Pilli mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 38. Yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Dr. Fazıl Küçük toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıdır.

Bizlere düşen en önemli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için yaptığı mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamaktır.

KKTC'nin aydınlık geleceği için O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Yıllarca yılmadan mücadele ederek, halkına liderlik etmiş olan Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

15/01/2022 12:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Ali Pilli, Dr. Fazıl Küçük
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.