Pilli, Bayramda Vatandaşın Dikkatli Olması Konusunda Uyarıda Bulundu

Bahadır AYNA

Ramazan Bayramı’nın başlamasına bir hafta kala KKTC’de Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılacağı hatta sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tartışılıyor.

Başbakan Ersan Saner, dün katıldığı bir programda bayramda birtakım kısıtlamaların geleceğinin mesajını vermişti.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise “Açlıktan ölen insanlar mı istiyoruz?" diyerek bayramda daha büyük açılımlar yapılması gerektiğini savunuyor.

Hükümet içerisinde bu tartışmalar devam ederken Haber Kıbrıs süreci Sağlık eski Bakanı Ali Pilli’ye sordu.

Pilli, “Covid-19 öyle bir darbe vurur feleğiniz şaşar” diyerek bayramda sıkı tedbirler alınmasını savundu.

Haber Kıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Sağlık eski Bakanı Ali Pilli, Covid-19’da mutlu sona az kaldığına dikkat çekerek Bayramda ciddi bir hareketlilik yaşanacak. Bu durum pareler olarak vakalara yansıyacak” dedi.

Hükümetin, bayramda sıkı tedbirler uygulaması gerektiğini defaatle vurgulayan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam kapanma uygulamasına giderek en doğru kararı aldığını söyledi.

Kendisinin döneminde sağlık alt yapısına ciddi yatırım yapıldığını hatırlayan Pilli, buna rağmen ciddi bir vaka artışını KKTC sağlık alt yapısının kaldıramayacağı uyarısında bulundu.

Ülkemizde Covid-19 sürecinde mutlu sona ulaşılmasına az kalındığını anlatan Pilli, bugüne kadar ciddi tedbirler ile gelinebildiğini anımsattı.

“Tedbiri elden bırakırsan feleğin şaşar…”

Dünya genelinde artan Covid-19 vakalarına dikkat çeken Ali Pilli, tedbirlerin elden bırakılması durumunda yeni bir dalga ile yüz yüze gelebileceğimizi söyledi.

“Tedbirleri elden bırakırsan Covid-19 öyle bir darbe vurur feleğin şaşar” ifadelerini kullanan Pilli,

“Sona giderken bayram dolayısıyla tedbir alınması gerek. Herkes ailesine gidecek büyük hareketlilik yaşanacak. Bu hareketlilik pareler olarak vaka artışını da getirir” dedi.

“Taktir hükümetin…”

Hükümetin Ramazan Bayramı kısıtlamaları kapsamında ciddi bir karar vermesi gerektiğini vurgulayan Ali Pilli, “Türkiye Cumhuriyeti tam kapanma uygulayarak yerinde bir tedbir kararı aldı. KKTC’de ise bu taktir hükümetindir” dedi.

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06/05/2021 10:10