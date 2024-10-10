Ali Pilli’ye öğle saatlerinde anjiyo yapılacak...Töre gün içinde taburcu olacak

ads ads ads ads
10/10/2024

ads
Ali Pilli’ye öğle saatlerinde anjiyo yapılacak...Töre gün içinde taburcu olacak

 Kolan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ali Pilli’ye öğle saatlerinde anjiyo yapılacağını kaydetti.

Bölükbaşı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye de anjiyo önerdiklerini, ancak daha önce açık kalp ameliyatı geçiren Zorlu Töre’nin anjiyo yaptırmak istemediğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Bölükbaşı, Töre’nin genel sağlık durumun iyi olduğunu ve taburcu olmak istediğini belirterek, Töre’nin gün içinde taburcu edilebileceğini ifade etti.

10/10/2024 11:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ali Pilli, Töre, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.