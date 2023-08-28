Ali Sabancı ve eşinin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz Perşembe günü Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirmişti. Zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralanmıştı.

Sabancı çifti, deniz ambulansı ile Bodrum Turgutreis Limanı'na getirilmişti. Durumu ağır olan Ali Sabancı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile İstanbul'daki Amerikan Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Esas Holding'den Sabancı çiftinin son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Operasyonlar başarıyla sonuçlandı, tedavileri titizlikle devam ediyor

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından Cuma günü geçirmiş oldukları operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmektedir.

Sağlık durumlarıyla ilgili güncel bilgilendirme Esas Holding ve Doğan Holding tarafından paylaşılmaya devam edilecektir. Bu açıklamalar haricindeki doğru ve güncel olmayan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."