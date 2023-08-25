Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı

İş insanı çiftten kötü haber... Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros adası açıklarında kaza geçirdi. Botla kayalıklara çarpan karı-koca yaralandı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan’da kaza geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çift, teknede gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ali Sabancı'nın durumun ciddi olduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi. Vuslat Doğan Sabancı ise ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı daha sonra Bodrum’da bir özel hastaneye nakledildi.

ÇOCUKLAR SON ANDA ATLADI

Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı’nın durumunun ağır olduğu, eşinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zodyak botun camlarının kırıldığı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın yüzünün yara aldığı belirtildi.

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre kaza sırasında çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali de yanlarındaydı, iki isim kazadan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtuldu.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, üç yabancıyı taşıyan bir teknenin kaza yaptığı ve yolcuların yaralandığı belirtildi.

Malta bandıralı teknenin kaza yapmasından sonra yaralılardan ikisinin ilk yardım botuyla diğerinin ise Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle Leros Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

ESAS HOLDİNG AÇIKLAMA YAPTI

Esas Holding’den deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir.” ifadeleri yer aldı.