Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı, 48 saat uyutulacak

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler geldi. Vuslat Doğan Sabancı'nın travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından iyiye gittiği; Ali Sabancı'nın ise akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındığı ve 48 saat uyutulacağı öğrenildi.



Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinden haber var. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın yüz travması nedeniyle 5.5 saat operasyon geçirdiği belirtildi. Aort damarına stent takılan Ali Sabancı ise dün akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Sabancı'nın 48 saat uyutulmasına karar verildi.

"SAĞLIK DURUMLARI DAHA DA İYİYE GİTMEKTEDİR"

Öte yandan Esas Holding'ten yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup, sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

48 SAAT UYUTULMASINA KARAR VERİLDİ

Gazete Oksijen'in haberine göre, aort damarına stent takılan Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı'nın 48 saat kadar uyutularak izlenmesi kararlaştırıldı. Vuslat Doğan Sabancı da, travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

ÇİFTE 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİNDE BULUNDULAR

TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, hastaneye gelerek çiftin yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Vuslat Doğan Sabancı'nın annesi Sema Doğan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ da hastaneye geldi. Güler Sabancı, hastaneden ayrılırken gazetecilerin Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin soruları üzerine, "Çok şükür." yanıtını verdi.



