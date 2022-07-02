Ali Sadi 16 oldu!

Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun’un oğulları Ali Sadi önceki akşam Zebra Lounge Port adlı mekanda doğum gününü kutladı.

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02/07/2022

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Ali Sadi 16 oldu!

Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun’un oğulları Ali Sadi önceki akşam Zebra Lounge Port adlı mekanda doğum gününü kutladı.

16 yaşına basan Ali Sadi, ailesinin doğum günü hediyesi olarak ne aldığı sorularına yanıt vermedi. Mehmet Ali Erbil, “Oğlum 16 yaşına bastı. Bugünleri de gördüm. Allah sağlık, sıhhat nasip etsin daha çok doğum gününü görelim” dedi. (Sayit DURMAZ)

02/07/2022 11:21
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TAGS: Ali Sadi
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