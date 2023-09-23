Ali Sunal'dan nostaljik paylaşım: Evet, ben doğdum

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal sosyal medya hesabında babasının gazetede yayınlanan bir haberini paylaştı.

Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Sahte Kabadayı ve Kapıcılar Kralı gibi birçok yapımda yer alan usta oyuncu Kemal Sunal, oynadığı birbirinden farklı rollerle Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alıyor. Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal, 46. yaş gününde sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündeme geldi.

Sunal "22 Eylül... Evet, ben doğdum. Buyurun bu da doğduğumu haber veren başlıklardan biri" diyerek eski bir gazete kupürünü paylaştı.

Sunal'ın annesi Gül Sunal da nostaljik kareler paylaşarak "Doğum günü kutlamalarını çok seversin Ali'm... Albümlerden bir ve iki yaşlarındaki fotoğraflara baktım, benim için hiç büyümedin. Hep benim bebeğimsin. Bugün beraber olamasak da dönünce kutlarız doğum gününü canım yavrum" notunu düştü.