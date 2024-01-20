Ali Tuncay, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay'a Teşekkür Etti

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Canbulat Burcu'nda yürütülen konzervasyon çalışmaları sırasında, tarihi Mağusa kentinin atmosferini bozan iki restoranın kaldırılması çabalarını değerlendirdi.

Tuncay, geçmişte ilgili kurumlar ve önceki belediye yönetimi nezdinde birçok başarısız girişimde bulunulduğunu söyledi.

Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin sur duvarlarındaki projeyi gerçekleştirememesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederken, tarihi kentlerine uygun olmayan yapıları kaldıran Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ve ekibine teşekkür etti.

Ali Tuncay'ın açıklamasının tamamı şöyle

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Canbulat Burcu'nda konzervasyon çalışması yaparken bu yerin hemen yanında bulunan ve tarihi Mağusa kentine yakışmayan barakadan yapılmış bu iki restorantın kaldırılması amacıyla geçmişte ilgili kurumlar ve yine geçmiş belediye yönetimi nezdinde birçok başarısız girişim yapmış ve bu bölgedeki sur duvarlarındaki projemizi gerçekleştirememiştik. Tarihi kentimize yakışmayan bu binaları kaldıran Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ve ilgililere teşekkür ederim.