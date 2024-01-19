Ali Tuncay: Tarihi kentimize yakışmayan iki bina kaldırıldı

İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay Mağusa surlarında barakadan yapılmış iki restoranın kaldırıldığını duyurdu. Tuncay "Tarihi kentimize yakışmayan bu binaları kaldıran Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ve ilgililere teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı

Tuncay’ın paylaşımı şöyle: “Kültürel Miras Teknik Komitesi, Canbulat Burcu'nda konzervasyon çalışması yaparken bu yerin hemen yanında bulunan ve tarihi Mağusa kentine yakışmayan barakadan yapılmış bu iki restoranın kaldırılması amacıyla geçmişte ilgili kurumlar ve yine geçmiş belediye yönetimi nezdinde birçok başarısız girişim yapmış ve bu bölgedeki sur duvarlarındaki projemizi gerçekleştirememiştik. Tarihi kentimize yakışmayan bu binaları kaldıran Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ve ilgililere teşekkür ederim.”



