Ali Tunçtaşlı, Ataoğlu’na teşekkür etmeden veda etti

DP Eski Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı, Demokrat Parti içerisinde yapılan seçim sonucundan sonra açıklama yaparak, yeni Genel Sekreter Hakan Cenapoğlu'nu kutladı. Yaptığı açıklamada Ataoğluna teşekkür etmeden veda etmesi dikkat çekti.

DP Eski Genel Sekreter Vekili Ali Tunçtaşlı açıklaması ise şöyle;

''Demokrat Parti Yeni Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu’nu canıgönülden kutlarım. Bu seçim sonucuyla DP’de UMUDUN hala devam ettiği ısbatlanmıştır. Böylelikle DP Genel Sekreter Vekilliği görevim son bulmuştur. Görev sürem boyunca hak yemedim yedirtmedim, köre şaşı demedim, köy köy, ilçe ilçe çalıştım çalıştım çalıştım… Görevimi yaparken yanımda olan Üyelerime, Örgüt Başkanlarıma, Gençlik, Kadın, İlçe Başkanlarıma, Parti Meclisi Üyelerime sonsuz teşekkür ederim. Ne yapmışsam HELALDİR. Ve özel bir teşekkürüde güveni,desteği ve SAMİMİYETİYLE her dönem yanı başımda duran DP Eski Başkanı Sn. SERDAR DENKTAŞ’ a borçluyum Keşke sanada teşekkür edebilseydim Fikri Abi! En büyük makam insanın ŞEREFİDİR.Kendi makamımla geldiğim görevimi kendi makamımla sonlandırmaktan mutluyum. Herzaman yanınızdayım Kalın sağlıcakla kalın''

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09/04/2022 18:08