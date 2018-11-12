Alibaba’dan tarihi rekor

Dünya Bekarlar Günü'nde Jack Ma'nın kurucusu olduğu Alibaba 30.8 milyar dolarlık (166 milyar TL) satış yaparak e-ticaret tarihinde bir rekor kırdı.

E-ticaret devi Alibaba’nın ‘bekarlar günü’ olarak ilan ettiği 11 Kasım tarihinde (dün) 30.8 milyar dolarlık satış yapıldı.

Bu rakam e-ticaret tarihinde 24 saatte en yüksek satışın yapıldığı gün olarak tarihe geçti.

1 milyardan fazla fazla sipariş verildi. Geçen yıl bekarlar gününde 812 milyon sipariş alınmıştı.

E-ticaret siteleri yılın belli dönemlerinde yaptıkları büyük kampanyalarla piyasayı hareketlendirmeye çalışıyor.

2017 yılının ‘Kara Cuma’sında Alibaba’da 5 milyar dolarlık satış yapılmıştı.

Alibaba’nın başkanı Michael Evans Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Kimse ‘Bekarlar Günü’nün ne olduğunu bilmiyor. Fakat Kara Cuma’nın yaptığı etki ile herkes bunun bir parçası olmak istiyor” dedi.

Bekarlar Günü indiriminin ilk 10 dakikasındaki sipariş miktarı 4.68 milyar dolar oldu.