Bu aralar adından sıklıkla bahsettiren alıç tam bir şifa deposu. Meyve olarak tüketilen aynı zamanda marmeladı, reçeli, macunu ve sirkesi yapılan alıç, üzüm ve elma sirkesinin yerini alacak kadar başarılı. İlkbahar ve yazın gelmesiyle alıç meyvesi olgunlaşmaya başlar. Meyveleri esmer kırmızı, kırmızı yada sarı renklidir. İşte alıç meyvesi hakkında bilmeniz gerekenler...

Ünü ve faydası yeni yeni duyulan alıç faydaları saymakla bitmeyen bir meyve türü. Ekşimsi tadıyla mutfaklarımızda farklı tariflerle de barındırmamız mümkündür. Yöresel adı yemişen olarak bilinen alıçın kokusu oldukça güzeldir. Genellikle ormanlık alanlarda veya yol kenarlarında yetişen alıçın faydaları hakkında bilgi sahibi olmak için haberimize bir göz atalım...

Gülgiller familyasından olan alıç diğer adıyla yemişen olarak bilinir. Meyveleri kırmızı, esmer kırmızı yada sarı olarak renkte olabiliyor. Görünüş olarak muşmulaya benzeyen alıç tat olarak tatlı mayhoş bir tada sahip. Eylül - Ekim aylarında oluşan meyvesini pazar tezgahlarında bulmanız mümkündür.

Alıç meyvesinin faydaları nelerdir?

Mide bulantılarına ve kusmalara iyi gelir.

Hafıza güçlendirmeye yardımcı olur.

Kalp kaslarını güçlendirir. Kalp ritim bozukluklarını düzenler.

Düzenli kullanımda kan dolaşımını sağlayan damarları genişleterek güçlendirir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Sinir sisteminde yatıştırıcı etkisi vardır.

İçerdiği triterpen maddesinin yağ yakma özelliği vardır.

Bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri temizleyerek hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

Posa açısından zengin olan alış ishal gibi sorunların giderilmesinde yardımcı olur.



Alıç nasıl tüketilmeli?

Alıç meyvesinin kurusunu her zaman aktarlardan bulabilirsiniz. Taze olarak tüketmek istiyorsanız; semt pazarlarından ya da marketlerden eylül – ekim - kasım aylarından ulaşabilirsiniz. Ancak tüketirken çekirdeğini çıkarın ve yutmamaya dikkat edin.

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12/12/2020 10:54