Alicin annesi, babası dedesi gelsin sahaya - Kamil Kolcu yazdı

Süper Lig’de Yenicami’nin şampiyon olduğu gün sahada 15-20 kişi…

Bu rakam geçmiş yıllarda şampiyon olan takımlar içinde aynı.

Bir heşa, bir şaşaşa arabayla birkaç tur…

Sosyal medyada biraz sevinç ve resimler…

Birde şampiyonluk balosu…

İşlem tamam.

Tarihe yazılan bir şampiyonluk daha.

O kadar.

***

Dışa açılamamanın verdiği “bıkkınlık”, futbolda sürekli bir “arayış” içinde olmamızı beraberinde getiriyor.

Sürekli lig statüsü değişen, yabancı futbolcu tartışmaları yapılan, kulüplerin ayakta kalmak adına bin bir dereden su getirdiği bir yapı.

Ne yapsak ne etsek sahaya seyirciyi çekemiyoruz.

Tek kamerayla futbolu pazarlamaktan öteye gidemiyoruz.

***

Anlamadığım nokta ise kulüplerin istekleri.

Maddi sıkıntıdan olduklarını her fırsatta dile getiren, birkaç tane maddi gücü iyi yönetici bulup sezonu geçirme çabasında olan kulüpler kalkıyorlar yabancı futbolcu sayısı üzerinde tartışma yapıyor.

Döviz kurlarının belimizi büktüğü gerçeğini göz önüne alan yok.

***

KKTC Futbol Kulüpler Birliği, sözleşmeleri devam eden yabancı oyuncu olması nedeniyle 2018 - 2019 Futbol Sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 3 yabancı futbolcu bulundurulmasını istiyor.

Yabancı oyuncuya karşı değilim.

Ancak ülkenin şartları göz önüne alınması gerekiyor.

Birkere gelecek yabancı oyuncu ülkemin futbolcularına katkı koyacak.

Hagi’nin Galatasaray’da oynadığı dönemdeki gibi.

O dönem tüm Galatasaraylı oyuncular frikik atmayı öğrenmişti.

***

On yabancıyla oynasak ne yazar. Sahalarda bir elin parmaklarını geçecek seyircimi olacak?

Avrupa kupalarına mı gideceğiz.

İnşallah olur da o zaman yabancı oyuncu sayılarını tartışırız.

Bırakın ülke futbolcum oynasın.

Gençler top koştursun.

Alicin annesi, babası dedesi gelsin sahaya.

Hasancın halası, amcası sınıf arkadaşları.