Aligüllü artık YDÜ ailesinde

İlköğretimde faaliyet gösteren özel okullar, yeni eğitim yılı öncesinde kadrolarını güçlendiriyor.

Yıllardır Levent Eğitim Kurumları’nda İlkolul Müdürü olarak görev yapan deneyimli eğitim adamı Ertan Aligüllü, Yakın Doğu Eğitim Kurulları’na transfer oldu.

Eğitim camiasına bomba gibi düşen bu olayın ardından, Aligüllü’nün yeni görevi de belli oldu.

Lefkoşa’nın en büyük ilköğretim kurumuna sahip olan Günsel ailesinin, Girne ve Mağusa’da da okul açma projesi olduğu ve Aligüllü’nün bu projeyi yürüteceği iddia edildi.

Levent Eğitim Kurumları’nın ise, Aligüllü’den boşalan göreve, emekliye ayrılması beklenen 23 Nisan İlkokulu Müdürü Osman Fırat’ı getirmek içim girişim başlattığı söyleniyor.

Aligüllü’nün YDÜ Eğitim Kurumlarına transferini, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı iken istifa eden ve YDK’da göreve başlayan, eski Levent Okulları koordinatörü Asım İdris duyurdu.

Çok sayıda öğretmenin de Levent okullarından ayrılarak, Aligüllü ile birlikte YDÜ Eğitim Kurullarında görev alacağı belirtiliyor.