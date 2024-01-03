Aligüllü'nün ölüm nedeni kalp yetmezliği

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde, refakatçi olarak bulunduğu sırada ölü bulunan Girne’de sakin Naciye Aligüllü’nün (K-77) doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, soruşturma devam ediyor.

-Güzelyurt’ta çek sahteleme

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir şirkette çalışan E.G.’nin (K-46), işyerine ait boş çek yaprağı üzerine kendi adına 7 bin TL meblağ yazarak sahteledikten sonra, söz konusu çeki bozdurmak maksadıyla bankada görevli memura verdiği ve tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da uyuşturucu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Gazimağusa’da K.B.’nin (E-47) kaldığı ikamatgahta yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B. (E-45) tutuklandı.

-Gemikonağı’nda kavga

Gemikonağı’nda Sanayi Sitesinde, A.Ş.A. (E-16) ve E.A. ikamet etmekte oldukları evden çıkmaları konusunda tartıştıkları İ.O.(E-41), H.O.(E-30) ve O.E.(E-45) ile kavga ettikleri sırada, A.Ş.A. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile İ.O’yu karın bölgesinden, O.E’yi ise sol koltuk altından yaraladı. Olayda yaralanan İ.O. ve O.E., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. A.Ş.A. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Beylerbeyi’nde yangın

Beylerbeyi’nde faaliyet gösteren bir otele ait oda içerisinde, muhtemelen yerde yanan mumların yatak çarşafına temas edip tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan klima iç ünitesi, çift kişilik yatak ile şilte, koltuk, perde, elektrik tesisatı ve banyonun kapısı ile pencere çerçevesi yanarak, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise odanın ve otelin duvarları da islenerek zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.