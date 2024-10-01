''Ali’m'' folklorik müzikal tiyatrosu dün akşam sahnelendi

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında dün akşam "Ali’m" folklorik müzikal tiyatrosu sahnelendi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, eski Liman Kale Sahnesi'nde yer alan oyun saat 20.00’de başladı.

Kıbrıs Türk kültürünün en önemli destanlarından biri olan ‘Arap Ali Destanı’nda 150 kişilik ekip yer aldı.

Akademi Sanat Derneği’nin yıllar süren araştırmasıyla hazırlanan müzikal tiyatro ‘Mağusa Limanı’ türküsüne de konu olan Arap Ali’nin yaşam öyküsünü aktarıyor.