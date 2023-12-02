Alina Boz, Umut Evirgen'le dünyaevine girdi! Çiftin şahidi Fatih Terim oldu

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Alina Boz-Umut Evirgen çiftinin aşkı, evlilikle taçlandı. Ünlü çift, yalnızca 90 kişinin davetli olduğu tekne düğünüyle dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini yapan isimlerden biri Fatih Terim oldu.ç

TEKNEDE ROMANTİK TÖREN

Alina Boz ile Umut Evirgen, bu akşam Emirgan’da demirli olan Halas 71 adlı teknede nikah masasına oturdu. 5 aylık beraberliklerini nikah masasına taşıyan çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.

NİKAH MENÜSÜ SOMER ŞEF'TEN

Yalnızca 90 kişinin davetli olduğu bu düğünde, yemekler de ünlü şef Somer Sivrioğlu tarafından yapılıyor.

BİR DEVİR KAPANIYOR

Nikahta nikah şahitliği yapan Özge Özpiriçci " Bir devir kapanıyor" dedi.