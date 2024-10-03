Alina Boz'un eşi Umut Evirgen son noktayı koydu

Oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen geçen aralık ayında hayatlarını birleştirmişti. Evliliğin hemen ardından hakkında hamile olduğuna dair haberler çıkan Boz, "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki olabilir" demişti.

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Umut Evirgen önceki akşam bir davete katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Evirgen, eşi Alina Boz'un hamile olup olmadığı konusuna son noktayı koydu.

Umut Evirgen, "Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken 'Hamile diye evleniyor' dediniz. 12 ay oldu yani. Olsa doğardı herhalde" ifadelerini kullandı.

Evirgen, muhabirlerin "Öyle bir düşünceniz var mı peki şu anda?" sorusuna da "Erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz" yanıtını verdi.