Alioğlu: Narenciye alanlarının ava kapatılmasını destekliyoruz

Bakanlar Kurulu’nun narenciye alanlarının ava kapatılması yönündeki kararına Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’nden destek geldi.

Birlik Başkanı Ali Alioğlu, KKTC Avcılık Federasyonu’nun karara karşı çıkarak ortaya koyduğu tavrın bir talihsizlik olduğunu söyledi.

BRT’de yayınlanan Gün Ortasında Bakanlar Kurulu’nun narenciye alanlarının ava kapatılması yönündeki kararını değerlendiren Alioğlu, narenciyenin ülkenin en büyük ihraç kalemini elinde tutan bir sektör olduğuna 30 bin kişinin geçimini narenciye ve tarımdan sağladığına dikkati çekti.

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararın bir ya da iki bakan tarafından alınmadığını belirten Alioğlu, Avcılık Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na siyah çelenk bırakmasını da eleştirdi.

Alioğlu ‘Avcılık Federasyonu’nun yapmış olduğu hamle bize göre bir talihsizliktir, gaflettir. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının hedef alınması doğru bir karar değil. Federasyonun Yönetim kurulu ve başkanı bu kararı derhal düzeltmeli’ diye konuştu.

Alioğlu bahçelerde avlanmayı neden sakıncalı bulduğunu da anlattı.

Alioğlu narenciye bahçelerinin koçanlı ve meskun mahal yerler olduğunu da ifade eden Ali Alioğlu, son yıllarda güneş panellerinin de girdiği ve yüzbinlerce dolar harcanan ayrıca meyvelerin hasatının yakın olduğu dönemde bahçelerde avlanmanın sakıncalı olduğunu söyledi.