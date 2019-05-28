Alışveriş bağımlılığı, son dönemlerin en yaygın durumlarından biri. Sürekli bir şeyler almak, aldıklarını kısa süre kullanıp atmak ve yerine tekrar yenilerini almak, aslında göründüğü kadar masum değil. Peki alışveriş bağımlısı olduğunuzu nasıl anlarsınız? Aşağıda sıraladığımız alışveriş bağımlılarının ortak özelliklerine bakarak böyle bir sorununuz var mı yok mı tespit edebilirsiniz. İşte alışveriş bağımlılarının ortak özellikleri...

1- Stres atmak: Alışverişi ihtiyaç olduğu için değil, mutlu olmak stres atmak için yaparlar.

2- Gelirinize göre hareket etmemek: Alışveriş yaparken bazen gözümüz ya da aklımız bir eşyada kalabiliyor. O eşyaya sahip olma isteği uğruna bazen oldukça fazla paralar harcayabiliyoruz. Eğer bu durum çok arada oluyorsa normal. Hepimiz bazen bütçemizi aşan şeyler satın alabiliyoruz. Ancak gelire göre hareket etmeme durumu sürekli tekrarlanıyorsa, tek amaç beğenilen şeyleri satın almak uğruna her şey yapılıyorsa, alışveriş bağımlılığı çanları çalıyor demektir.

3- Gereksiz yere eşya satın almak: Evde 3 tane ayakkabı spreyiniz var ancak sırf indirimde diye birkaç tane daha satın alıyor, "Elbet lazım olur" diyorsanız dikkat! Var olan eşyaları sürekli yedeklemek, hiç kullanmayacağını bile bile bir şeyler satın almak da alışveriş bağımlılarının ortak özelliklerinden.

4- İndirimleri kaçırmamak: Bu madde yukarıdaki madde ile de doğru orantılı. Alışveriş bağımlıları sırf indirimde diye gereksiz şeyler satın alabilir, evlerini hınca hınç doldurabilirler.

5- İnternetten alışverişi bedava gibi görmek: İnternet alışverişi, son yıllarda hepimizin kullandığı ve oldukça pratik olan bir yöntem. Oturduğunuz yerden alışveriş yapmak ve o an cebinizden para harcamamak size bedava hissi veriyorsa dikkatli olun. Ay sonunda kredi kartı ekstresini başkasına değil, yine size gelecek.