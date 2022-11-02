Alışveriş yapmak, mutluluk hormonu olan serotonini artırıyor

İhtiyacınız olmasa da, alışveriş yaptığınız oluyor mu hiç? Peki bunun altındaki sebebi düşündünüz mü? Araştırmalara göre, alışveriş yapmak serotonin hormonunu artırarak mutluluk veriyor. Çoğu kişi bu nedenden dolayı alışveriş yapmayı çok seviyor. Ancak, kontrolü kaybetmemek bu noktada oldukça önem taşıyor.

Kimi gerginliğini atıyor kimininse olmazsa olmazı arasında yer alıyor.

Nedenleri değişse de alışveriş yapmak, birçok kişiyi mutlu ediyor. Peki bunun sebebi ne?

Klinik Psikolog Tuğçe Erdoğdu, alışverişin insanı mutlu ettiğine dair çalışmalar olduğunu şu sözlerle paylaştı:

"Nedenleri çok değişse de aslında bir başa çıkma yöntemi olarak adlandırmamız gerekir. Kişiler duygu durumlarında düşüş yaşadığı zaman tam bir haz arayışına girerler. Literatürdeki araştırmalara göre de alışveriş yapmanın beyindeki serotonin hormonunu artırdığını gösteren çalışmalar var."

Önceden belirlenmiş bütçeyle alışverişe çıkılması öneriliyor

Alışveriş yapıp mutlu olayım derken, kontrolü kaybetmemek de önemli.

Alışveriş yapmanın mutluluğu artırmada ya da stresi azaltmada amaç haline gelmesi durumuna dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde ilerleyen süreçte bu durum kişi için maddi ve manevi zorluklar doğurabiliyor.

Erdoğdu bu konuyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Önceden belirlenmiş bir bütçeyle ve önceden belirlenmiş zamanlarda alışverişe çıkıyor olmak, belki bütçe kontrolünü yakınlarından birine devrediyor olmak koruyucu olabilir ama bir anlamda bunun nedenini anlamak çok önemli. Kişi, neden, hangi duygularla alışveriş yapıyor oluyor? O anlamda bir uzmana başvurmaları gerekir."

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02/11/2022 10:38