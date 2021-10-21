Alitalia uçuş görevlileri Roma meydanında soyunarak protesto düzenledi

75 yıllık faaliyetini geçen yıl sonlandıran İtalyan havayolu şirketi Alitalia’nın çalışanları Roma'da protesto düzenledi.

Hem havayolu şirketinin kapanmasını hem de yeni kurulan şirketin 10 bin çalışanın 3 binini düşük ücretle işe almasını protesto eden uçuş görevlileri, üniformalarını çıkararak karara tepki gösterdi.

Roma'daki Capitol Tepesi’nde yaklaşık 50 Alitalia çalışanı protesto düzenledi.

Havayolu şirketinin kapanmasını ve yeni kurulan ITA'ya daha düşük ücretle işçi alımı yapılmasına tepki gösteren çalışanlar, uçuş üniformalarını çıkararak "Biz Alitalia'yız" diye bağırdı.

14 Ekim’de son uçuşunu gerçekleştiren Alitalia’nın ardından kurulan yeni havayolu şirketi ITA, yaklaşık 10 bin çalışanın 3 bininden daha azını işe almış, alınan çalışanların da maaşlarını indirmişti.

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21/10/2021 14:45