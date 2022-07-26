Alivya Lenis İmam: Bizim doğru gelişmemiz kadın futbolunun kalitesini artıracak

Puma Kadınlar Ligi takımlarından Vadili’nin genç futbolcusu Alivya Lenis İmam açıklamalarda bulundu

u Puma Kadınlar Ligi’nin genç ekiplerinden Vadili’de forma giyen 14 yaşındaki Alivya Lenis İmam futbol sevgisinin futbolcu ve antrenör olan babası Ali İmam’dan geldiğini belirtti. İmam, kendi yaş grubunun doğru gelişmesinin ülkedeki kadın futbolunun kalitesini artıracağına inandığını belirterek, dünyadaki kadın futbolunu yakından takip ettiğini ve devamlı futbol maçı izlediğini söyledi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde tecrübeli kadın futbolcuların yanı sıra genç yaştaki futbolcuların da ilgisi ligi daha keyifli bir hale getirdi. Bu sezon ilk kez Puma Kadınlar Ligi’nde mücadele eden ve genç kadrosuyla takdir gören Vadili’de 14 yaşındaki futbolcu Alivya Lenis İmam ligle ilgili açıklamalarda bulundu.

İmam: “Futbol sevgimi babam aşıladı”

Alivya Lenis İmam futbola olan ilgisinin aileden geldiğini; dedesi, babası ve amcalarının futbolcu olduğunu söyledi. Alivya Lenis İmam babası Ali İmam’ın uzun yıllar ülkemizde ve Rum tarafında futbol oynadığını ve kendisine futbol sevgisini babasının aşıladığını belirtti. Genlerinde futbolculuk olduğunu kaydeden İmam, futbolu çok sevdiğini ifade etti.

“Bizim doğru gelişmemiz kadın futbolunun kalitesini artıracak”

Puma Kadınlar Ligi’nin güzel başladığını ancak kadın futbolunun zamana ihtiyacı olduğunu belirten İmam, “Eminim birkaç yıl içerisinde çok daha iyi yerlere gelecek ve daha kaliteli olacak. Bunda bizim gibi alt yaş gruplarının önemi çok büyük. Bizim doğru gelişmemiz kadın futbolunun kalitesini bence artıracak.”dedi.

Antrenör-futbolcu ilişkisinin önemli olduğunu düşündüğünü belirten İmam, “Bence antrenörlerimiz saha dışında arkadaş saha içerisinde de hem arkadaş hem de öğretmen gibi olmalıdır.”dedi.

“Dünyadaki kadın futbolunu yakından takip ediyorum”

Ülkede bazı kadın futbol takımlarının altyapılarının iyi olduğunu ve arada fark olduğunu belirten Alivya Lenis İmam, “Birkaç yıl içerisinde bu fark kapanacaktır. Geçen sürede bence kadın takımları arasındaki denge de oluşacak.”diye konuştu. Dünyadaki kadın futbolunu yakından takip ettiğini belirten genç futbolcu, “Özellikle Alisha Lehmann ve Alex Morgan’ı yakından takip ediyorum. Oyunlarını, yaşamlarını sosyal medya ve internet üzerinden izliyorum. İdolüm onlardır. Sürekli olarak futbol maçlarını takip ediyorum.”dedi.

“Futbolu çok seviyorum”

Avrupa’da ve dünyadaki kadın futbolunda imkanların daha iyi olduğunu ve kendisinin de hedefinin oralarda oynamak olduğunu belirten İmam, “Futbolu seviyorum, oynarken keyif alıyorum ve sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum.”ifadelerini kullandı.

“Puma’ya bize değer verdiği için çok teşekkür ederim”

Puma’nın Kadınlar Ligi’ne sponsor olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Alivya Lenis İmam, “Puma yetkililerine genç bir futbolcu olarak çok teşekkür ediyorum. Bize değer verip ligimize sponsor oldular. Keşke Puma gibi diğer büyük markalar da bizlere sahip çıksa ve ülkemizin gençlerine destek olsa.”diye konuştu.

Alivye Lenis İmam son olarak ligin yeniden başlamasında emeği geçen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ve Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan’a teşekkür ederken, Puma Kadınlar Ligi’nin her aşamasında görev alan herkesi tebrik etti.

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26/07/2022 15:10