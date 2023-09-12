Aliye Gündoğdu’nun ''O Şehirden Sonra'' sergisi 21 Eylül’de açılıyor

Sanatçı Aliye Gündoğdu’nun “O Şehirden Sonra” isimli resim sergisi 21 Eylül Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.

Sanatçı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 19.00’da yapılacak açılışla birlikte sergi 22-29 Eylül tarihleri arasında mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Küratörlüğünü Nilgün Güney’in üstlendiği serginin açılışında Ateş Kozal’ın canlı elektronik müzik performansı da yer alacak.

Gündoğdu, sergiye ilişkin yaptığı açıklamasında, “O şehir, Maraş şehridir. Şehri ziyaretimden sonra, günlerce, haftalarca, buruk, üzgün ve mutsuz hissettim. İçimde öyle yoğun bir his oluştu ki, hislerimi somut olarak ifade etmeye, kendi gözümden diğer insanlara aktarmaya çalıştım” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu’nun daha önce katıldığı karma sergiler şu şekilde:

“2001 – Atatürk Meslek Lisesi Dönem Sonu Sergisi, Lefkoşa

2016 – Suriçi Atölyeleri Resim Sergisi, Lefkoşa

2019- Kurtarılan Hayvanlar/ Animalium Karma Sergisi, Girne

2019- Avusturyalı Sanatçı Anton Nussbichler ile ülke sanatçılarından Nilgün Güney tarafından düzenlenen workshop, Salzburg

2019- Landscape Sketching Workshop Sergisi, Lefkoşa”