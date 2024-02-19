Aliyev açıkladı: KKTC Cumhurbaşkanı benim davetlim olacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Karabağ’da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihî bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i halkının yüksek teveccühü ile beşinci defa Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmî yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri, ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihî öneme sahiptir. Seçim sonuçlarının, Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm yönlerini gözden geçirdiklerini, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdiklerini dile getirdi.

“TOPLAM TİCARET HACMİMİZ GEÇTİĞİMİZ SENE İLK DEFA 7,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ YAKALADI”

Azerbaycan ile iş birliğinin "Umummilli Lider" merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği "tek millet, iki devlet" temelinden ilerlediğini gördüklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi arttırma kararlılığındayız. Kritik meydan okumaların yaşandığı bir dönemde ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği aşikârdır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında Türk Kapısı Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık. TANAP'ın kapasitesinin arttırılması ve Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır. Nahçıvan ziyaretim sırasında temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile enerji iş birliğimize yeni bir boyut kazandırdığımızı da hatırlatmak isterim."

“AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA KALICI BARIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASININ BÖLGEDE İSTİKRAR İÇİN YENİ BİR UMUT KAYNAĞI OLACAĞI ŞÜPHESİZDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler sırasında Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımları da ele aldıklarını dile getirdi.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölge ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ’da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde iki ülke sınırında meydana gelen eylemlerin tekrar yaşanmamasını ümit ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşimize acil şifalar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Gazze'de bütün insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını ve bölgeyi ilgilendiren diğer ihtilafları da değerlendirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın olağanüstü zirvesinin Türk dünyasının kültür başkentlerinden Şuşa'da temmuz ayında düzenlenecek olmasından özellikle memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte can Azerbaycan ile kardeşlik hukukumuz ve Şuşa Beyannamesi'nde ortaya koyduğumuz ruhla yol yürümeyi sürdüreceğiz. Aziz kardeşimin şahsında tüm Azerbaycan halkına 6 Şubat depremlerinde milletimizle sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Diğer yardımlarının yanı sıra Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 320 dönümlük arazide bin konut ve 799 iş yeri inşa etmektedir. Önceki hafta Kahramanmaraş'a yaptığımız ziyarete Azerbaycan Bulvarı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ziyareti için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV: “TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BİRLİĞİ AVRASYA İÇİN ÖNEMLİ ETKENDİR”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk ziyaretini kardeş ülkeye, Türkiye'ye yaptığını ve bunun bir gelenek olduğunu söyleyerek, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemli etkendir" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, her zaman Türkiye'nin gelişme sürecini takip ettiğini belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

"Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir" ifadesini kullanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin pek çok konuda sadece bölgeyle değil dünya ile de bağlantılı olduğuna işaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve iş birliğinin garantörü olduğunu vurgulayarak İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlattı.

"Barışçıl yollarla çözemediğimiz tarihî meselemizi biz savaş meydanında çözdük" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan halkının Türkiye'nin desteğini unutmayacağını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesinin gücüne güç katacak" dedi.

TDT Gayriresmî Zirve Toplantısı'nın temmuz ayında düzenleneceğini hatırlatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

Ortak basın toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu İle Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim Ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.