Aliyev teminata bağlandı

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılı Eylül ayı içerisinde, aralarında İsrailli milyarder Teddy Sagi’nin de bulunduğu 5 kişiyi öldürmeyi planladıkları gerekçesiyle Azeri kiralık katil Orkhan Aşadov’a susturuculu tabancayı temin ettiği iddiasıyla İskele’de tutuklanan Tural Aliyev isimli zanlı hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Zanlı ileride yargılanacağı davalarında hazır olmasının temini için teminata bağlandı.

Zanlı Tural Aliyev bugün “Ağır bir suç işlemek için gizli ittifak yapmak” suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Halil Metin, Güney Kıbrıs’ta adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan Orkhan Aşadov’un bu olay öncesinde Lefkoşa’ da bir pansiyonda kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru Metin Orkhan Aşadov’un odasında yapılan aramada bulunan cep telefonundan yapılan incelemede adı edilenin İskele’ de ikamet eden zanlı ile Ağustos ve Eylül ayları içerisinde Gazimağusa’ da susturucu tabanca temini konusunda temas ettiği ve Güney Kıbrıs’ta ağır bir suç işlemek maksadıyla gizli ittifakta bulunduklarını ifade etti.

Polis memuru Metin, bu bilgi ışığında zanlının 16.11.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis ayrıca, zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, tabancayı Orkhan Aşadov’un temin ettiğini, parasını yanına gelecek kişiye ödemesini ve sonrasında Orkhan Aşadov’un kendisine ödeyeceği konusunda aralarında bir antlaşma yaptıkları yönünde beyanı olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının polis tahkikatına bundan sonraki kısmına etki etme imkânı bulunmadığına dikkat çekerek, zanlının kendi işyerinde çalıştığını ve ailesi ile birlikte kaldığını anlattı. Polis, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 8000 TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner TL şahsi kefalet senedi imzalamaları şartıyla tutuksuz yargılanması yönünde emir verdi.

(MHA)

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19/11/2021 16:36