Aliyev: Türk dünyası bizim ailemizdir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türk Devletleri Teşkilatı bizim için temel uluslararası organizasyondur, çünkü o bizim ailemizdir. Bizim başka ailemiz yok. Türk dünyası bizim ailemizdir. Türk Devletleri Teşkilatının küresel alanda önemli bir aktör ve güç merkezi haline gelmesi için ortak çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Aliyev ayrıca, ülkede yeni dönemin başladığını, bu döneme alnı açık, yüzü ak, başı dik girdiklerini de söyleyerek, "Ermenistan ve bu ülkeyi askeri yönden destekleyenler bilmelidir ki bizi hiçbir şey durduramaz. Eğer bize karşı toprak iddialarına son verilmezse, eğer Ermenistan kendi yasalarını düzene koymazsa barış anlaşması olmayacaktır." dedi.

Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisi'nde yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından konuşma yaptı.

Kendisine bir kez daha itimat gösteren Azerbaycan halkına teşekkür eden Aliyev, ülkenin kapsamlı kalkınması ve toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Ermenistan'la müzakere sürecinden, 2. Karabağ Savaşı'ndan ve Eylül 2023'te hayata geçirilen antiterör operasyonundan bahseden Aliyev, "Şimdi yeni dönem başlıyor. Bu döneme alnı açık, yüzü ak, başı dik giriyoruz. Bu dönemin büyük başarıları olacaktır. Şimdiye kadar tüm görevleri yerine getirdik. Her zaman hedefimiz güçlü Azerbaycan olmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminde oyunu, bir zamanlar ayrılıkçı Ermenilerin başkent olarak kullandığı Hankendi'de kullandığını hatırlatan Aliyev, "Hankendi'de kullandığım oy, kutuya attığım pusula öylesine bir pusula değildi. O pusula Ermeni ayrılıkçıların tabutuna çakılan son çiviydi." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Dünya, 3. Dünya Savaşı'na çok yakındır. Bazıları bu savaşın artık başladığını düşünüyor. Azerbaycan ordusu ise gücünü savaşta gösterdi. Ermenistan ve bu ülkeyi askeri yönden destekleyenler bilmelidir ki bizi hiçbir şey durduramaz. Eğer bize karşı toprak iddialarına son verilmezse, eğer Ermenistan kendi yasalarını düzene koymazsa barış anlaşması olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde orduyu ve savunma sanayisini güçlendireceklerini söyleyen Aliyev, 2024'te savunma sanayine en az 1 milyar manat yatırım yapılacaklarını, silah üretimini artıracaklarını bildirdi.

- "Milli ve manevi değerlere bağlı gençlik yetiştirmeliyiz"

Aliyev, Karabağ konusunun milli mesele olduğunu ve tüm Azerbaycan halkını birleştirdiğini belirterek, "Bu konu çözüme kavuştu. Bizim milli birliğimiz daimi olmalıdır. Çünkü Azerbaycan'ın önemi ve dünyada oynadığı rol artmaktadır." dedi.

Genç neslin önemine vurgu yapan Aliyev, "Biz, milli ve manevi değerlere bağlı gençlik yetiştirmeliyiz. Gençlerimizi milli ruhta ve geleneksel değerler temelinde yetiştirmek devletin ve her ailenin görevidir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, sivil toplumu güçlendirecekleri, Karabağ ve Doğu Zengezur'un imar ve ihyasını sürdüreceklerini, ekonomiyi geliştireceklerini, yoksulluk ve işsizliğe yönelik faaliyetlerini devam ettireceklerini aktardı.

Azerbaycan'da teknolojinin gelişmesine önem vereceklerine, yenilenebilir enerji atılımlarını sürdüreceklerine işaret eden Aliyev, petrol ve doğal gaz ihracı ile ulaştırma alanındaki projeleri büyüterek devam ettireceklerini dile getirdi.

- "Türk dünyası bizim ailemizdir"

Aliyev, bugüne kadar yaptıkları gibi bağımsız dış politika sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Açıkça söylemek istiyorum ki bu bizim için önceliktir. Türk Devletleri Teşkilatı bizim için temel uluslararası organizasyondur, çünkü o bizim ailemizdir. Bizim başka ailemiz yok. Türk dünyası bizim ailemizdir. Türk Devletleri Teşkilatının küresel alanda önemli bir aktör ve güç merkezi haline gelmesi için ortak çaba sarf etmeliyiz. Bunu ancak birlikte başarabiliriz."