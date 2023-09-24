Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme

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24/09/2023

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Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme

 

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de İspanya'da bir araya geleceği öğrenildi.

AFP Haber ajansı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentindedüzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya geleceğini duyurdu.

İki lider arasında yapılacak görüşmenin daha önceden ayarlandığına dikkat çeken Ermenistan güvenlik konseyi toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB başkanı Charles Michel'in de katılacağını duyurdu.

 

 

24/09/2023 17:24
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TAGS: Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme
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