Aliyev'den Ermenistan'a uyarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kurmaylarıyla 2020 yılı sonuçlarına dair değerlendirme toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan’ın izini olmadan Ermenistan Dışişleri Bakanının Hankendi'ye gitmesine tepki gösterdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanının Hankendi'ye gittiğine dair kendisine bilgi verildiğine vurgu yapan Aliyev, ”Senin orada ne işin var? Savaşı unutmasınlar. Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar" şeklinde ifadeler kullandı. Bu ziyaretlere son verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ın daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz. Şimdi ilişkileri normalleştirmek için adımlar atılıyor. Rusya kendi arabuluculuk imkanlarını taraflara sundu. İlişkiler normalleşecekse bu tür provokatif 'ziyaretlere' ne gerek var? Neyi göstermek istiyorlar? Bizi yine kızdırmak mı istiyorlar? Bu tür adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretlere son verilmelidir. Bizim iznimiz olmadan o bölgeye hiçbir yabancı vatandaş gidemez. Kızılhaç Komitesi dışında hiçbir uluslararası kuruluş oraya gidemez. Orası bizim bölgemiz. Bütün dünya bu bölgeyi Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz, benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. Önce Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla onları uyardık. Daha sonra farklı şekilde uyarılacaklar. Onların ayakları o bölgeden kesilmelidir. Kendi ülkesinde otursun” diye konuştu.

LAÇİN VE KELBECER'E ULUSLARARASI HAVALİMANİ İNŞA EDİLECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020 yılı sonuçlarına dair toplantıda, "Benim talimatım ile Laçın veya Kelbecer bölgelerinde modern bir uluslararası havalimanının inşası için bir yer aranıyor. Orada coğrafi yapının çok zor olduğu doğru ve neredeyse bölgenin büyük bir bölümü dağlık. Orada uygun bir yer bulmak zor ama şu anda araştırmalar devam ediyor, umarım yakın zamanda bana bilgi verilecek. Böylece Laçın veya Kelbecer'de yeni bir uluslararası havalimanı inşa edilecek. Fizuli'de ise uluslararası bir havalimanının inşası için çok az zaman kaldı" dedi.

Rus barış güçlerinin faaliyetinden de bahseden Aliyev, "Barış güçlerinin orada bir işlevi var. Bu işlev 10 Kasım'da belirlendi. Fakat onlar şu anda orada insani yardım çalışmaları yürütüyorlar. Halbuki 10 Kasım'da imzalanan bildiride bu işlev belirlenmedi. Biz buna göz yumuyoruz. Neden? Çünkü orada insanların yaşadığını, kış geldiğini ve havanın soğuk olduğunu anlıyoruz. Bazı çalışmalar yapılmalı ki orada yaşayan Ermeniler için bu kış sorun oluşmasın. Bu nedenle biz buna izin verdik. Şimdi yüklerin büyük bir bölümü Azerbaycan üzerinden oraya gidiyor. Buna izin verdik. Berde'ye kadar demir yolu ile gidiyor. Sonra arabayla Dağlık Karabağ'a taşınıyor. Elbette buna izin vermeye de bilirdik” açıklamalarında bulundu.

EN AZ İKİ İSTİHKAM TABURU KURULACAK

Savunma Bakanlığı'nda ilk aşamada en az iki istihkam taburunun kurulması talimatı verdiğini kaydeden Aliyev, “Dün Savunma Bakanı bana bu alanda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Türkiye'den 130 kişilik büyük bir heyet geldi.

Onlar hem eğitmen olarak bizim intikamcılarımızı eğitiyorlar hem de kendileri de mayın temizleme çalışmaları yürütüyorlar. İki gün önce Rusya'dan bir grup istihkamcı geldi ve artık onlar da bu faaliyete başladı.

Tüm yabancı ortaklarımıza derin şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu alanların restorasyonu için asıl görev mayınların temizlenmesidir” dedi.

'MUHATABIMIZ ELBETTE RUSYA'DIR'

Aliyev, Nahçıvan'a açılacak koridor konusunun 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiride yer aldığını hatırlatarak "Bu hat mutlaka açılacak ve bölgeye yeni olanaklar getirecek. Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafından kullanılacak bu hat, gelecekteki çok taraflı iş birliği için özel bir öneme sahiptir." ifadesini kullandı.

Nahçıvan'daki demir yolu hatlarının modernleşmesi hususunda da çalışmalar yürüteceklerine değinen Aliyev, şunları kaydetti: "Ermenistan demir yollarının, Rusya demir yollarının mülkiyetinde olduğu göz önünde bulundurulursa, muhatabımız elbette Rusya'dır. Çünkü Ermenistan devletinin Mehri demir yolu projesiyle ilgisi yok. Bu konuyu Rusya ile müzakere ediyoruz. Çünkü Rusya demir yolları, Ermenistan demir yollarının sahibidir. Ön görüşmeler olumlu."

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07/01/2021 17:38