Alkan Canit cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber )



Balıkesir'de alınan ihbar üzerine yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek için bekleyen zanlılar Golda Dongmo Nkamta, Abdul Mannanve, Dicky Mbele Mangonzoy, Geremi Kangala Kufle, Obası Peter Ogbonna ve araç sürücüsü Alkan Canit teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar

GİZLENDİKLERİ YERDE YAKALANDILAR

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı. Polis, 31 Ekim 2019 tarihinde, saat 18.00’de, Balıkesir'de faaliyet gösteren bir iş yeri önünde, Demirhan polis ekibi tarafından yapılan kontrolde JR 650 plakalı kapalı ford transit marka van araç arkasında saklı vaziyette GKRY'ne gitmek için valizleriyle birlikte bekleyen zanlılar Golda Dongmo Nkamta, Abdul Mannanve, Dicky Mbele Mangonzoy, Geremi Kangala Kufle, Obası Peter Ogbonna ve araç sürücüsü Alkan Canit tespit edilerek Demirhan polis karakoluna sevk edildiklerini mahkemeye aktardı.

PASAPORTLARI YIRTTILAR

Polis, ayni gün Zanlılar 1,2 ve 3’ün gönüllü ifade verdiklerini ayrıca zanlı 4’ün polis ekiplerini görür görmez tasarruflarında bulunan pasaportlarını yırttıklarını belirtti. Polis, zanlı Alkan Canit’in 20 gün önce benzer bir suçla tutuklanıp, teminatla serbest kaldığını belirtti. Diğer zanlıların yeni kayıtlı üniversite öğrencisi olduklarını söyleyen polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

CANİT CEZAEVİNE, DİĞERLERİ TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Alkan Canit’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına, diğer 5 zanlının ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

04/11/2019 15:31