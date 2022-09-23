Alkışlanacak davranış

Bursalı 8 iş insanın Afrika’da başlattığı yardım kampanyasına sanatçılar da destek veriyor. Bunlardan biri de Yıldız Tilbe oldu. Yıldız Tilbe, Afrika’daki çocuklara 400 bin TL yardımda bulundu.

Bursalı 8 iş insanının Afrika’da başlattığı yardım kampanyasına sanat camiasında da destek geldi. Sanatçı Yıldız Tilbe Afrika’da ki aç ve susuz çocuklar için 400 bin lira bağışladı.

Afrika’nın en aç ve susuz iki bölgesi Nairobi ve Marsabit’e giden Bursalı iş insanları satın aldıkları gıda ürünleri, giysiler ve oyuncakları 6 gün boyunca bu bölgedeki çocuklar ve ailelerine dağıttı.

Su kuyusu açılması ve su tankı tedariği için nakit yardımında da bulunan 8 iş insanı oradaki atmosferi duygulanarak anlattı. Yaptıkları faaliyetleri sosyal medyada anlatan Bursalı işadamlarına bir çok ünlü sanatçı, iş adamı ve yüzlerce vatandaştan da destek geldi.

Başlatılan yardım faaliyetine kayıtsız kalmayan bir çok kişi sayesinde Afrikalı çocuklar için 3 milyon TL para toplandı. Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’de Afrikalı çocuklar için 400 bin TL yardımda bulundu.

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23/09/2022 21:31