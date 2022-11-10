Alkışlanacak hareket!

Girne’de paket servisçi olarak görev yapan Gökhan Akoğlu isimli genç, yerde bulduğu cüzdanı polise teslim etti. Cüzdanın sahibi İsmail Bozat “Tam bir insan evladı” diyerek teşekkür etti

Bozat, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Dün Girne'ye gittim. Akşam saat 16:00 ya kadar Girne'deydim. Geriye dönüp evime geldiğimde cüzdanımı düşürdüğümü ve kayıp ettiğimi fark ettim. Cüzdanımın içerisinde bir miktar nakit para, kredi kartları, kimlik kartlarım, sürüş ehliyetim ve daha işime yarayan birkaç evrak vardı. Üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Hadi kredi kartlarını bankadan durdurduk, paranın da hasbası çıksın. Diğer gerekli evrakları yeniden temin etmek için bir sürü emek ve uğraş lazım.

Cüzdanımı bulan kişi teslim eder miydi? Etmez miydi? Cüzdan bulunur muydu? Bulunmaz mıydı? Moralim bozuk, canım sıkkın, adam akıllı marazlı marazlı evde otururken gece yarısına doğru telefonum çaldı. Girne Polis Müdürlüğü'nden arayan bir memur cüzdanımın bulunduğunu, kendilerine teslim edildiğini ve bugün gidip alabileceğimi müjde verir gibi söyledi.

Girne Polis Müdürlüğüne gidip cüzdanımı ve içindekileri bir tamam teslim aldım teşekkür ettim. Cüzdanımı bulup kendilerine teslim eden kişiyi sordum. Gökhan Akoğlu isimli aslen Antakya, Hataylı olup şimdi ailesi ile birlikte Girne'de kalan, King Kebap'da motorla evlere döner taşıyan bir arkadaşın olduğunu öğrendim. Telefon numarasını aldım, Gökhan arkadaşımı aradım ve elini sıkıp teşekkür etmek için işyerine gittim. Tam bir insan evladı. Yapmış olduğu davranışı çoğu insan yapar mı? Emin değilim. Teşekkür ederim."

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10/11/2022 21:09