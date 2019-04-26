Alkol alıp çevreyi rahatsız etmişti hapse gönderildi!

Girne’de alkol alıp bağırıp çağırırken suçüstü yakalanan İmam Al Faisal dün teminat talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, zanlının 23 Nisan’da 21.50’de Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesinde polis devriyesi sırasında alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırırken yakalandığını söyledi. Kesat, yapılan teste zanlının 306 promil alkollü olduğunun belirlendiğini aktardı. Kesat, ayrıca zanlının 01.01.2019 tarihinden beridir ülkede kaçak yaşadığını söyledi. Polis memuru Kesat, zanlının daha önce çalıştığı işyerinde kaldığını ancak şimdi kalacak yeri olmadığını belirtti. Zanlının Ocak ayından beridir gündelik işlerde çalıştığını kaydeden Kesat, ülkede yasal statüsü olmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar, zanlının 10 günü aşmayacak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.