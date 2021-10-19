Alkol Bağımlılığının Spor Performansı Üzerindeki Etkileri

Alkol dünyanın en eski içkilerinden birisidir ve bilim dünyasında etanol olarak anılır. Yüzyıllardır tüm dünyada çok yaygın bir alkol tüketimi vardır ve bu, özellikle bir sektör haline geldiğinden çok farklı markaların, farklı özellik ve ambalajlarda ürettiği alkoller hemen her grup için caziptir. Bir de alım gücünün artması ve erişimin kolaylaşması alkol tüketimini toplumların her kademesinde yükseltmektedir.

Memleketimiz olan Kıbrıs Adasında da alkol insanlar arasında oldukça popülerdir. Özellikle Pazar günleri mangal gibi etkinliklerin yanında içecek olarak alkol tercih edilmektedir. Arkadaşlarınızla dışarıya çıktığınızda , doğum günü partilerinde veya kutlamalarda’da tercih edildiğini görmek mümkündür. Ayrıca Kıbrıs’ta meyhane kültürü çok gelişmiş bir kültür olmakla birlikte yetişkinlerin çoğunlukla tercih ettiği aktiviteler arasında yer almaktadır.

Zaman zaman alkol söz konusu olduğunda olumlu ve olumsuz yanlarından bahsedilir. Bazı kişiler alkolü bir keyif ve rahatlama aracı gördüklerini söylerler. Özellikle stres anında ya da çok heyecanlı anlarda alkolün bunun üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu belirtirler. Fakat söz konusu spor ve sporcu olduğu zaman alkolün performans üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığı gibi bilimsel olarak kanıtlanmış pek çok zararı vardır. Bu çalışmamızda alkol ve spor arasındaki ilişkiyi ve sporcuların performansı üzerinde aslında alkolün ne kadar fazla zararı olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Spor Kültüründe Alkol

Spor ile alkol arasında çok uzun zamandır karmaşık bir ilişki vardır. Spor bir tür sosyal aktivite olduğu gibi aynı durum alkol tüketimi için de geçerlidir. Bugün dünyanın hemen her yerinde alkol tüketimi de spor da bir aktivite olarak görülüyor ve insanlar birlikte bu aktivitelere katılıyorlar. Çoğu kez bir araya gelerek eğlenme, stres atma, kutlama amacıyla spor yapıyor ya da alkol tüketiyorlar.

Spor kültüründe alkol üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan bazılarında alkol alan öğrencilerin daha güçlü bir yapıda oldukları tespit edilmiştir. Hatta olimpik halterlerde ve diğer kuvvet sporlarında sporcuların çalışmanın ardından alkol aldıkları gözlemlenmiştir. Bunu yapan sporcuların damarlarının genişlediği ve kan akışının hızlandığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla toparlanma maddesi olarak öne çıkmıştır. Fakat bütün bunlar sporcuların alkol alması, özellikle de bağımlı olmaları için bir gerekçe değildir. Çünkü zararları çok daha fazladır.

Alkol Tüketiminin Sporcuya Etkileri

Alkol sinir ve beyin sistemine zarar vermekte, organlarda hasar oluşumuna neden olmaktadır. Bütün bunlar da performans düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu noktada alkol tüketiminin sporcuya etkileri şöyle sıralanabilir:

· Araştırmalara göre antrenman sonrası alkol almak, antrenman ile kazanılan bütün iyi etkileri yok etmektedir. Hem kuvvet hem de hacim açısından alkol vücudu olumsuz etkilemektedir.

· Vücut içeriye giren her şeyi bir süzgeçten geçirmektedir ve alkolü de zehir olarak algılamaktadır. Bu nedenle alkolü vücuttan atmak için karaciğer başta olmak üzere bütün organlar yoğun bir mesai harcamaktadır.

· Alkol vücutta vitamin ve protein emilimini engellemektedir. Yeterince vitamin ve protein alınmadığındaysa kas gelişimi zarar görmektedir.

· Alkol testosteron miktarını düşürür. Oysa testosteron kas gelişiminde önemli bir role sahiptir. Üstelik alkol vücuda girdiğinde idrara çıkma gereksinim çok fazla artar. Buna bir de spor esnasındaki terleme eklendiğinde vücudun sıvı kaybı had safhaya çıkar. Bu da hücre gelişimini engeller, kas kramplarını arttırır ve kas çekmelerinin çoğalmasına neden olur.

· Alkol başta beyin olmak üzere bütün vücudun reaksiyon yeteneğinin azalmasına neden olur. Etkisi de saatlerce devam eder. Bu yüzden hemen her spor dalında spor öncesi alkol alımı koordinasyon eksikliğine yol açar.

Alkol Bağımlılığında Bir Tedavi Yöntemi Olarak Spor

Düzenli ve sık alkol tüketimi başta beyin olmak üzere iskelet ve kas sistemini dahil bütün vücudu etkisi altına alır. Oysa spor sağlıklı bir vücuda ve zihne sahip olmaya yardımcı olur. Bu nedenle alkol bağımlılarının bundan kurtulmaları için spor yapmaları tavsiye edilir. Spor yaparak hem vücutları tazelenir hem de zihinleri meşgul olur. Dolayısıyla herkes gibi spor yapanların da alkolden uzak durmalarında kısa ve uzun vadede fayda vardır.

Özper Özorun

Beden Eğitimi Öğretmeni

KKTC Güreş - Kickbox - Kempo Şampiyonu

Türkiye MMA ve Grappling Şampiyonu

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19/10/2021 14:25