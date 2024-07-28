Alkol içtikten sonra, bağırıp çağıran 2 kişi tutuklandı

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28/07/2024

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Alkol içtikten sonra, bağırıp çağıran 2 kişi tutuklandı

Girne’de Öğretmen Hamdi Sokak’ta, S.K.(E-45) isimli şahıs 381 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Öte yandan dün saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da Bedi’s Plajında, H.Y.(E-38) isimli şahıs ise 283 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, yine yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesi ile tutuklandı.

28/07/2024 17:04
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TAGS: Alkol içtikten sonra, bağırıp çağıran 2 kişi tutuklandı
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