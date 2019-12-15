Alkol kazaya neden oldu

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Erülkü Süpermarket yakınlarında bugün sabahın ilk saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Tuğçin Özoğul 60 promil alkol etkisi altında RM 718 plakalı aracı ile dikkatsiz bir şekilde giderken önünde ilerleyen Hayati Yanık yönetimindeki GT 838 plakalı aracın araka tarafına çarptı. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken RM 718 plakalı araçta 15 bin TL, GT 838 plakalı araçta ise 10 bin TL maddi hasar meydana geldi.

15/12/2019 12:21