Bugün saat 15:45 sıralarında kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle ve alkol tesiri altında kullanımında bulunan aracı kibrit ile yaktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Alsancak'ta Sokollu Sokak üzerinde, deniz kenarında H.Ç.(E-50) kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle, 350 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada kullanımında bulunan salon aracı koltuk kısmından kibrit ile yakmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin soruşturması sürüyor