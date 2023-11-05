Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

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05/11/2023

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Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Serhatköy’de dün saat 18.30 sıralarında, Barış Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında da bir kişi yaralandı. Kazada, Durmuş Akınlar (E-65) 81 miligram alkollü içki tesiri altında, ED 680 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan HC 298 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan Durmuş Akınlar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

 

 

05/11/2023 12:14
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TAGS: Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi
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